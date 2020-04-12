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12 апреля • обновлено в 05:57
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Ольга Серябкина отмечает 35-летие: горячие фото самой красивой экс-солистки Serebro

1.2т
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Российская певица, бывшая солистка российской группы Serebro Ольга Серябкина 12 апреля отмечает свой день рождения.

Ей исполняется 35 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает своим читателям увидеть самые откровенные фото одной из самых красивых артисток российского шоу-бизнеса.

Ольга Серябкина (MOLLY)

Ольга Серябкина (MOLLY)

maximonline.ru

Ольга Серябкина родилась 12 апреля 1985 года в Москве. На протяжении двух лет она была бэк-вокалисткой и танцовщицей у Ираклия Пирцхалавы.

Известной Серябкина стала после того, как стала участницей группы Serebro. В ней она пробыла 13 лет, с 2006 по 2019 год.

С 2014 года певица выступает под псевдонимом Holy Molly. Также она является автором песен для группы Serebro и многих других исполнителей.

Благодаря соблазнительной внешности Серябкина неоднократно появлялась на обложках мужских журналов, которые публиковали довольно смелые фотографии Ольги.

Предлагаем взглянуть на самые откровенные образы 35-летней певицы.

Ольга Серябкина (MOLLY)

Ольга Серябкина (MOLLY)

maximonline.ru

Ольга Серябкина (MOLLY)

Ольга Серябкина (MOLLY)

maximonline.ru

Ольга Серябкина (MOLLY)

Ольга Серябкина (MOLLY)

maximonline.ru

Ольга Серябкина (MOLLY)

Ольга Серябкина (MOLLY)

maximonline.ru

Не холодно🦋

Допис, поширений Ольга Серябкина (@seryabkina)

Москва! 4 декабря на ВТБ Арене я буду выступать на новогоднем шоу – #SnowПати5. Обожаю такие концерты, потому что на них мы снова встречаемся с вами, вместе ловим настроение нг ✨ И тема с white dress-code прибавляет праздничной атмосферы и ощущения единения со всеми артистами и зрителями 🤍 Кстати, уже сейчас у меня есть для вас сюрприз )) Разыгрываю 3 пригласительных 1+1! Чек условия: Подписывайтесь на меня, @musiconetv и @5snowparty. Отмечайте под этим постом друга, с которым хотите пойти на вечеринку. На этом все. Выбор будет случайным, как всегда )) Всем удачи и до встречи 💋 #molly

Допис, поширений Ольга Серябкина (@seryabkina)

WOW! Любимые @maximmagazinerussia снова выбрали меня в тройку самых сексуальных женщин страны. Это очень приятно 🥰 Мне нравится чувствовать себя сексуально. На сцене, фотосетах, в обычной жизни. И это не зависит от откровенной одежды. Она лишь подчеркивает и передаёт вайб другим. Но зарождается сексуальная энергия внутри. И она не про пошлость. Это абсолютно женская энергия. Ощущать её – особое состояние. Я три раза была на обложке журнала MAXIM. Каждый из них давал мне максимально прочувствовать свою женственность. И этот ежегодный рейтинг всегда дико радует. Плюс миллион к сексуальности ))) Спасибо ❤️🪐 #molly

Допис, поширений Ольга Серябкина (@seryabkina)

Molly reborn ))) Мой мини-отпуск подходит к концу. Перезагрузка ✅🌊Так полностью отключиться от работы и умчать в трип получается очень редко... Я долго работала без перерывов. Но такой хард режим надо было чем-то разбавлять. И вот, подмосковная природа спасает меня второй раз 🌲🐣 Но я врываюсь в работу уже завтра. Впереди очень много классного. Так что готовимся )) А пока – всем офигенной пятницы. Целую. #molly

Допис, поширений Ольга Серябкина (@seryabkina)

Вчера было жестко ))) Долго не могла переключиться и норм расслабиться. Спасибо вам за ответы на сторис, за советы. Надо будет их собрать в подборку и запостить на телеграм-канал. Сделаю потом, потому что вы реально написали много действенных методов 🙏🏼 А сейчас по традиции перед сольником разыгрываю VIP-пригласительные со встречей со мной. Доверяю силе рандома. Поэтому для участия просто пишите коммент под этим постом. Завтра выберу ❤️ #molly

Допис, поширений Ольга Серябкина (@seryabkina)

Вчера было жестко ))) Долго не могла переключиться и норм расслабиться. Спасибо вам за ответы на сторис, за советы. Надо будет их собрать в подборку и запостить на телеграм-канал. Сделаю потом, потому что вы реально написали много действенных методов 🙏🏼 А сейчас по традиции перед сольником разыгрываю VIP-пригласительные со встречей со мной. Доверяю силе рандома. Поэтому для участия просто пишите коммент под этим постом. Завтра выберу ❤️ #molly

Допис, поширений Ольга Серябкина (@seryabkina)

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Автор
Алина Мельник
Тема
Блог шоубиз
Персона
Ольга Серябкина
Место
Россия
Теги
музыка день рождения люди шоу-бизнес шоу звезды фотографии
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