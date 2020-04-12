Ольга Серябкина отмечает 35-летие: горячие фото самой красивой экс-солистки Serebro

Российская певица, бывшая солистка российской группы Serebro Ольга Серябкина 12 апреля отмечает свой день рождения.

Ей исполняется 35 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает своим читателям увидеть самые откровенные фото одной из самых красивых артисток российского шоу-бизнеса.

Ольга Серябкина (MOLLY) maximonline.ru

Ольга Серябкина родилась 12 апреля 1985 года в Москве. На протяжении двух лет она была бэк-вокалисткой и танцовщицей у Ираклия Пирцхалавы.

Известной Серябкина стала после того, как стала участницей группы Serebro. В ней она пробыла 13 лет, с 2006 по 2019 год.

С 2014 года певица выступает под псевдонимом Holy Molly. Также она является автором песен для группы Serebro и многих других исполнителей.

Благодаря соблазнительной внешности Серябкина неоднократно появлялась на обложках мужских журналов, которые публиковали довольно смелые фотографии Ольги.

Предлагаем взглянуть на самые откровенные образы 35-летней певицы.

Ольга Серябкина (MOLLY) maximonline.ru

Ольга Серябкина (MOLLY) maximonline.ru

Ольга Серябкина (MOLLY) maximonline.ru

Ольга Серябкина (MOLLY) maximonline.ru

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