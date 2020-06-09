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9 июня • обновлено в 19:41
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Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына

3.1т
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Бывший народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал первый снимок своего новорожденного сына.

Фотографию политик обнародовал 9 июня на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Молодой папа", – написал он в комментарии к снимку.

По состоянию на 18:50, его пост набрал более 3,7 тысячи лайков и более 340 комментариев, в которых пользователи поздравили папу и пожелали ребенку и родителям здоровья.

Олег Ляшко впервые показал своего новорожденного сына

Олег Ляшко впервые показал своего новорожденного сына

Facebook Олега Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL, первый сын у Олега Ляшко родился 17 мая. Тогда политик заявил, что это самое большое счастье для него, а также поблагодарил Бога, жену и медиков.

Ранее бывший нардеп опубликовал фото своей беременной жены.

Напомним, что 48-летний Ляшко с 50-летней женой Роситой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
Тег
Радикальная партия
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