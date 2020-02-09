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9 февраля • обновлено в 18:57
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"Очень жаль!" В сети недовольны результатом Нацотбора на Евровидение-2020

11.7т
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8 февраля состоялся первый Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2020. По результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A. Пользователям сети не понравились такие итоги: многие остались недовольны тем, что в финал не прошла Катя Chilly.

Свое мнение по этому поводу украинцы выразили в социальных сетях.

Катя Chilly

Катя Chilly

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Притула грубо ошибся в прямом эфире Нацотбора на Евровидение: видео момента

"Ну что, полуночные соловьи... Я добрался домой после работы. Сон еще часика два не придет, это традиционная история после прямых эфиров. С радостью почитаю ваши впечатления от первого полуфинала Национального отбора на Евровидение", – написал на своей странице в Facebook ведущий Нацотбора Сергей Притула.

"Очень жаль!" В сети недовольны результатом Нацотбора на Евровидение-2020

В комментариях сразу отметили, что в финал должна была пройти Катя Chilly.

"Приятно видеть, что этно-мотивы и народные инструменты серьезно проникают в современную музыку. Катя Chilly– огонь, и она выходит за рамки конкурса", "Мне жаль, что Катя Chilly выбыла. Почему была уверена, что она пройдет... Такое выступление на Евровидении был бы интересен и оригинален", пишут в сети.

"Очень жаль!" В сети недовольны результатом Нацотбора на Евровидение-2020
"Очень жаль!" В сети недовольны результатом Нацотбора на Евровидение-2020
"Очень жаль!" В сети недовольны результатом Нацотбора на Евровидение-2020
"Очень жаль!" В сети недовольны результатом Нацотбора на Евровидение-2020

Читайте все подробности первого полуфинала Нацотбора на OBOZREVATEL.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Селюки и на Евровидение свою селюковость просунуть хотели))))
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Kom AV
Kom AV
Ну у вас же есть отработанная схема. На Майдан, попрыгайте, покричите, подеритесь - и будет вам решение нужное вам. Президентов переизбирали с нарушением Конституции, а тут всего лишь никому не интересное Евровидиние, в последнем насколько я помню так вы и просто не участвовали. Кстати, а вы все штафы оплатили, которые выставила вам Евровидиние за проведение конкурса в Киеве...
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
asfasf vladimir, я хочу секса
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