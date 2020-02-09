"Очень жаль!" В сети недовольны результатом Нацотбора на Евровидение-2020

8 февраля состоялся первый Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2020. По результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A. Пользователям сети не понравились такие итоги: многие остались недовольны тем, что в финал не прошла Катя Chilly.
Свое мнение по этому поводу украинцы выразили в социальных сетях.
Катя Chilly
Новости Украины
"Ну что, полуночные соловьи... Я добрался домой после работы. Сон еще часика два не придет, это традиционная история после прямых эфиров. С радостью почитаю ваши впечатления от первого полуфинала Национального отбора на Евровидение", – написал на своей странице в Facebook ведущий Нацотбора Сергей Притула.
В комментариях сразу отметили, что в финал должна была пройти Катя Chilly.
"Приятно видеть, что этно-мотивы и народные инструменты серьезно проникают в современную музыку. Катя Chilly– огонь, и она выходит за рамки конкурса", "Мне жаль, что Катя Chilly выбыла. Почему была уверена, что она пройдет... Такое выступление на Евровидении был бы интересен и оригинален", – пишут в сети.
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