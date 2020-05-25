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25 мая • обновлено в 21:33
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Объявившаяся мать покойного Яковлева пытается отсудить у его семьи 200 млн

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Жительница Татарстана Маскуда Минидарова, которая ранее объявила себя матерью покойного солиста "Иванушек" Олега Яковлева, пытается отсудить у его семьи 200 млн рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, женщина планирует провести ДНК-тест, чтобы доказать свое родство с певцом.

Олег Яковлев и его вероятная мама

Олег Яковлев и его вероятная мама

"Маскуда Минидарова твердо верит: умерший в 2017 году Олег Яковлев – ее сын. Молвит, что он сбежал из дома в Москву и стал частью знаменитой группы из 90-х. Три года назад его не стало, в 2020-м, по ее словам, уничтожат биоматериалы. И тогда уже не будет возможности сделать тест ДНК и отсудить 200 млн рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что средств на ДНК-анализ у Минидаровой нет. Поэтому она срочно ищет деньги или адвоката, который сможет добиться проведения процедуры от больницы. К слову, гражданская жена Яковлева Александра Куцевол выступила против проведения теста.

Олег Яковлев с гражданской женой Александрой Куцевол

Олег Яковлев с гражданской женой Александрой Куцевол

Фото: rep.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее племянница скончавшегося в 2017 году Олега Яковлева Татьяна заявляла, что артиста раньше времени отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Олег Яковлев
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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