Облик столетия: Time выбрал 100 женщин года, разместив их на своих обложках

Американский журнал Time выбрал сто "Женщин года", которые определили облик последнего столетия начиная с 1920-х годов.

Каждой из них журнал посвятил новую обложку.

Как отмечает Time, в течение 72 лет издание выбирало "Мужчину года", пока номинация не была преобразована в "Человека года" в 1999 году, но "выбор часто оставался тем же".

time.com

Проектом "100 женщин года" Time решил исправить ситуацию и поместить в центр внимания "влиятельных женщин, которых часто затмевали".

Для этого журнал создал 89 новых обложек вдобавок к уже существующим 11-ти с женщинами, которые победили в номинации "Человек года".

"Вдохновившись ежегодной номинацией Time "Человек года", мы выбрали влиятельную женщину каждого года, начиная с 1920 года, в честь сотой годовщины получения женщинами права голоса в США", – сообщают авторы проекта.

Коко Шанель time.com

Амелия Эрхарт time.com

"От (первой женщины-пилота перелетевшей Атлантический океан, – ред.) Амелии Эрхарт до (певицы, – ред.) Бейонсе, от (первой леди Аргентины) Эвы Перон до (лауреата Нобелевской премии мира, – ред.) Малалы Юсуфзай – встречайте 100 женщин, определивших облик столетия", – сообщает издание.

Среди других выдающихся женщин, украсивших обложки журнала, – супруга бывшего короля Великобритании Эдуарда VII Уоллис Симпсон, ради которой он отрекся от престола (1936), мексиканская художница Фрида Кало (1938), британская королева Елизавета II (1952), актриса Мерилин Монро (1954), первая леди США Жаклин Кеннеди (1962), единственная женщина-премьер Индии Индира Ганди (1976).

Уоллис Симпсон time.com

Фрида Кало time.com

Елизавета II time.com

Также женщинами века по версии Time стали американская прима-балерина Лесли Браун (1978), "железная леди", премьер Британии Маргарет Тетчер (1982), принцесса Диана (1987), певица Мадонна (1989), автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг (1998), теннисистка Серена Уильямс (2003), ведущая Опра Уинфри (2004), первая леди США Мишель Обама (2008).

Героинями своих обложек один из самых первых и самых влиятельных журналов США также сделал участниц группы Pussy Riot из России (2012 год), певицу Бейонсе (2014), канцлера Германии Ангелу Меркель (2015), госсекретаря США Хиллари Клинтон (2016), экоактивистку Грету Тунберг (2019) и других.

Розалинд Франклин time.com

Мерилин Монро time.com

Жаклин Кеннеди time.com

Индира Ганди time.com

Лесли Браун time.com

Маргарет Тетчер time.com

Принцесса Диана time.com

Мадонна time.com

Джоан Роулинг time.com

Сирена Уильямс time.com

Опра Уинфри time.com

Мишель Обама time.com

Pussy Riot time.com

Бейонсе time.com

Ангела Меркель time.com

Хиллари Клинтон time.com

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