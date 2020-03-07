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7 марта • обновлено в 09:31
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Облик столетия: Time выбрал 100 женщин года, разместив их на своих обложках

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Американский журнал Time выбрал сто "Женщин года", которые определили облик последнего столетия начиная с 1920-х годов.

Каждой из них журнал посвятил новую обложку.

Как отмечает Time, в течение 72 лет издание выбирало "Мужчину года", пока номинация не была преобразована в "Человека года" в 1999 году, но "выбор часто оставался тем же".

Облик столетия: Time выбрал 100 женщин года, разместив их на своих обложках

time.com

Проектом "100 женщин года" Time решил исправить ситуацию и поместить в центр внимания "влиятельных женщин, которых часто затмевали".

Для этого журнал создал 89 новых обложек вдобавок к уже существующим 11-ти с женщинами, которые победили в номинации "Человек года".

"Вдохновившись ежегодной номинацией Time "Человек года", мы выбрали влиятельную женщину каждого года, начиная с 1920 года, в честь сотой годовщины получения женщинами права голоса в США", – сообщают авторы проекта.

Коко Шанель

Коко Шанель

time.com

Амелия Эрхарт

Амелия Эрхарт

time.com

"От (первой женщины-пилота перелетевшей Атлантический океан, – ред.) Амелии Эрхарт до (певицы, – ред.) Бейонсе, от (первой леди Аргентины) Эвы Перон до (лауреата Нобелевской премии мира, – ред.) Малалы Юсуфзай – встречайте 100 женщин, определивших облик столетия", – сообщает издание.

Среди других выдающихся женщин, украсивших обложки журнала, – супруга бывшего короля Великобритании Эдуарда VII Уоллис Симпсон, ради которой он отрекся от престола (1936), мексиканская художница Фрида Кало (1938), британская королева Елизавета II (1952), актриса Мерилин Монро (1954), первая леди США Жаклин Кеннеди (1962), единственная женщина-премьер Индии Индира Ганди (1976).

Уоллис Симпсон

Уоллис Симпсон

time.com

Фрида Кало

Фрида Кало

time.com

Елизавета II

Елизавета II

time.com

Также женщинами века по версии Time стали американская прима-балерина Лесли Браун (1978), "железная леди", премьер Британии Маргарет Тетчер (1982), принцесса Диана (1987), певица Мадонна (1989), автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг (1998), теннисистка Серена Уильямс (2003), ведущая Опра Уинфри (2004), первая леди США Мишель Обама (2008).

Героинями своих обложек один из самых первых и самых влиятельных журналов США также сделал участниц группы Pussy Riot из России (2012 год), певицу Бейонсе (2014), канцлера Германии Ангелу Меркель (2015), госсекретаря США Хиллари Клинтон (2016), экоактивистку Грету Тунберг (2019) и других.

Розалинд Франклин

Розалинд Франклин

time.com

Мерилин Монро

Мерилин Монро

time.com

Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди

time.com

Индира Ганди

Индира Ганди

time.com

Лесли Браун

Лесли Браун

time.com

Маргарет Тетчер

Маргарет Тетчер

time.com

Принцесса Диана

Принцесса Диана

time.com

Мадонна

Мадонна

time.com

Джоан Роулинг

Джоан Роулинг

time.com

Сирена Уильямс

Сирена Уильямс

time.com

Опра Уинфри

Опра Уинфри

time.com

Мишель Обама

Мишель Обама

time.com

Pussy Riot

Pussy Riot

time.com

Бейонсе

Бейонсе

time.com

Ангела Меркель

Ангела Меркель

time.com

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

time.com

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Автор
Алина Мельник
Персоны
Коко Шанель Елизавета II Мэрилин Монро принцесса Диана Мадонна Джоан Роулинг Pussy Riot Мишель Обама Бейонсе Хиллари Клинтон Ангела Меркель Опра Уинфри
Место
США
Теги
женщины История звезды люди
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Ш. Олег
Ш. Олег
То есть, теперь у "Time" есть две номинации - "Человек года" и "Женщина года", я правильно понял? Иными словами, женщина не человек? Не знаю, был бы я американкой - судами довёл бы журнал до банкротства, а редакцию до сумасшедшего дома. :)
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