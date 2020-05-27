Новая возлюбленная Жигунова лишилась всей недвижимости из-за мести: подробности

Суд арестовал имущество новой возлюбленной российского актера Сергея Жигунова Виктории Ворожбит из-за мести бывшего мужа, медиамагната Виктора Суханова.

Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит

Сообщается, что Ворожбит не удалось мирно расстаться с мужем. Мужчина был обижен, что жена ушла к Жигунову.

Как пишет издание, в прошлом году бывшие супруги через суд начали делить совместно нажитое имущество, и Суханов потребовал у Ворожбит возместить половину средств, уплаченных по ипотеке – 2 миллиона 956 тысяч рублей. Также мужчина запретил Виктории распоряжаться кроссовером "Toyota LEXUS NX200" и принадлежащей ей квартирой. Обе просьбы суд удовлетворил, арестовав ее имущество.

Виктория Ворожбит Instagram @vikavorozhbit

"С мужем после долгих лет совместной жизни они действительно расстались не очень хорошо: Виктор был сильно обижен, что жена ушла к Жигунову. С сайта его информагентства были безжалостно удалены все ее интервью, а ведь это были хорошие материалы с известными в регионе персонами. Ворожбит – классный интервьюер, и уж конечно, она не была "бесплатным приложением" к своему мужу. Они параллельно шли к успеху, и даже в Москву Виктория переехала сама, потому что ей предложили работу в "Роснано". Оба устроили личную жизнь, но видимо, экс-супруг решил щедро насолить Вике, чтобы жизнь медом не казалась", – рассказал знакомый пары.

Виктория Ворожбит Instagram @vikavorozhbit

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Жигунов лишился практически всего имущества из-за многомиллионных долгов.

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