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СпортLady

/Люди

"Новая стрижка?" Лобода удивила фанатов сменой образа

4.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила поклонников неожиданной сменой прически. Так, она опубликовала снимок, на котором ее волосы уложены так, что может показаться, будто она их состригла.

Фотографией Лобода поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

"Новая стрижка?" Лобода удивила фанатов сменой образа

Пользователи сети удивились такому внезапному изменению во внешности певицы. Некоторые предположили, что у артистки новая стрижка.

"Я одна испугалась и подумала, что Света постриглась под каре?", "Мне одной кажется что у Лободы и Татьяны Васильевой очень большое сходство? И внешность, и манеры", "Новая стрижка?!", — пишут в сети.

"Новая стрижка?" Лобода удивила фанатов сменой образа
"Новая стрижка?" Лобода удивила фанатов сменой образа
"Новая стрижка?" Лобода удивила фанатов сменой образа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода заинтриговала поклонников снимками, на которых обнимается с незнакомцем. Молодой человек стал главным героем ее нового клипа на песню InstaDrama, при этом фанов смутили признания артистки в адрес парня.

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Носенко Юрій
Носенко Юрій
Абос ну к чему такие .... лабуд* , да их и новостями и не назовешь
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Носенко Юрій, новости на нацистском сайте СБУ?)))
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