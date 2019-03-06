"Новая стрижка?" Лобода удивила фанатов сменой образа

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, удивила поклонников неожиданной сменой прически. Так, она опубликовала снимок, на котором ее волосы уложены так, что может показаться, будто она их состригла.

Фотографией Лобода поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Пользователи сети удивились такому внезапному изменению во внешности певицы. Некоторые предположили, что у артистки новая стрижка.

"Я одна испугалась и подумала, что Света постриглась под каре?", "Мне одной кажется что у Лободы и Татьяны Васильевой очень большое сходство? И внешность, и манеры", "Новая стрижка?!", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода заинтриговала поклонников снимками, на которых обнимается с незнакомцем. Молодой человек стал главным героем ее нового клипа на песню InstaDrama, при этом фанов смутили признания артистки в адрес парня.

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