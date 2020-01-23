"Никому больше не показывайте!" Пригожин напугал Галкина гибридом с Валерией

Российский продюсер Иосиф Пригожин появился на необычном коллаже со своей женой, певицей Валерией, чем испугал комика Максима Галкина.

Соответствующие фото появились на странице Валерии в Instagram.

Отмечается, что сделали два коллажа из фотографии Пригожина и его жены, на которых поочередно соединили полосы с разных снимков.

В частности, мир увидел, как выглядит Валерия с шеей и глазами Пригожина, и как продюсеру в комплекте с лысиной идет светлая челка и голубые глаза его жены.

"Никому больше не показывайте!", - прокомментировал фото Галкин.

Напомним, что ранее погодные условия в России так шокировали Галкина, что он внезапно заговорил на украинском.

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