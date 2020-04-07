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7 апреля • обновлено в 04:15
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Никитюк завела сеть идеальным телом в откровенном боди

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Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым соблазнительным фото в откровенном боди.

Пикантный снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram @lesia_nikituk

Так, на фотографии Никитюк позирует, сидя на стуле, в боди и туфлях на каблуках. В кадре Леся продемонстрировала роскошное тело, акцентировав внимание на ягодицах и длинных стройных ногах.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного фото звезды.

"Сексуально", "Богиня", "Ох, эти ноги", "Даже очень красиво", "Сногшибательная и красивая", – писали пользователи в комментариях.

Никитюк завела сеть идеальным телом в откровенном боди
Никитюк завела сеть идеальным телом в откровенном боди
Никитюк завела сеть идеальным телом в откровенном боди
Никитюк завела сеть идеальным телом в откровенном боди
Никитюк завела сеть идеальным телом в откровенном боди
Никитюк завела сеть идеальным телом в откровенном боди

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк расплакалась после разговора с американским актером и музыкантом Джаредом Лето.

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Автор
Анна Михно
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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