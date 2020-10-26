Никитюк и Фреймут вызвали шквал критики из-за выступления на "Танці з зірками"

Украинские телеведущие Ольга Фреймут и Леся Никитюк вместе выступили в девятом выпуске шоу "Танці з зірками" и вызвали волну критики в сети.

Так, артистки вместе с партнером Фреймут на "Танцях" Ильей Падзиной продемонстрировали румбу и получили довольно высокую оценку от судей – 35 баллов (Чапкис – 9, Ефросинина – 9, Кухар – 10, Яма – 7). Поклонники проекта возмутились из-за этого, так как, по мнению многих, танец Фреймут и Никитюк был технически слабым. Видео выступления опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Читайте все подробности девятого выпуска "Танці з зірками" от 25 октября в материале OBOZREVATEL.

Пользователи сети раскритиковали Фреймут и Никитюк из-за их танца, назвав выступление "балаганом". Многие из них также осудили членов жюри за то, что они якобы "тянут Фреймут за уши", чтобы она не покинула проект.

Помимо этого, часть аудитории была удивлена оценкой Катерины Кухар, которая поставила за румбу максимальный балл – 10.

"Две лестницы – это круто. Капец, танец... Красивыми были только чулки у Леси. Тянут их за уши, оценки несправедливо завышены. Позор судьям", – высказались комментаторы в сети.

"Когда прекратится этот балаган?! Как можно ставить одинаковые оценки Мейхер и Фреймут? Судьи куплены! Позорище!" – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Дарья Петрожицкая, которая выступала на шоу "Танці з зірками" вместе с Игорем Гелуненко, самостоятельно приняла решение покинуть проект.