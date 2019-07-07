"Ничего не могу поделать": Билык рассказала о единственной любви

Замужняя певица Ирина Билык публично призналась в любви своему бывшему танцору и шоумену Дмитрию Коляденко.

В беседе с Катей Осадчей для программы "Светская жизнь" Ирина призналась, что до сих пор любит Коляденко и прокомментировала слухи по поводу помолвки с Дмитрием.

"Я хочу сказать всей стране, что я до сих пор люблю Дмитрия Коляденко и ничего с этим сделать не могу", - заявила певица.

Также она рассказала об истории с предложением руки и сердца. Ведь месяц назад Коляденко публично стал на колено и позвал Билык замуж, несмотря на то, что у нее есть муж.

Коляденко сделал предложение Билык Instagram@fan_iryna_bilyk

Дмитрий целует Ирину Instagram@fan_iryna_bilyk

Оказалось, что звездная пара была ведущими на одной вечеринке и Коляденко решил, что ее главной темой должна быть любовь ведущих. Ирина считает, что Коляденко воспользовался моментом, чтобы снова сделать ей предложение.

"Мы актеры, пригласили провести одну вечеринку. Мы начали думать, о чем же она будет: о чем, о чем, о нашей любви. А он, подлец, понял, что я такая беззащитная стою на сцене, улыбаюсь и он заказал это кольцо и решил воспользоваться случаем и сделал мне предложение, теперь это все обсуждают", - рассказала она.

Билык с мужем Асланом и сыном Instagram @bilyk_iryna

Билык также призналась, что ее нынешний муж Аслан Ахмедов очень зол и ей и Коляденко от него влетит. "Аслан кстати очень злой, потому что он далеко", - сказала звезда.

Дима дал Ирине еще один шанс Instagram @bilyk_iryna

Ирина также сообщила, что думает над предложением Коляденко.

Instagram@fan_iryna_bilyk

Как сообщал OBOZREVATEL, Коляденко встал перед Билык на колени, когда она выступала на Miss Blonde Ukraine-2019. Он вышел на сцену и предложил выйти за него. Билык ответила, что уже занята.

Дело в том, что примерно 15 лет назад Коляденко делал такое же предложение Ирине, однако она и тогда этого не сделала. Они какое-то время жили в гражданском браке, после чего разорвали романтические отношения. В 2018 году Коляденко откровенно рассказал, как это было.

Позже Коляденко признался, что в очередной раз встал на колено перед певицей Ириной Билык, чтобы дать ей второй шанс.

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