"Неужели я невеста!" Молодая избранница Павлика похвасталась фото в свадебном платье

Молодая невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала поклонникам, как готовится к свадьбе.

Так, она опубликовала фото на своей странице в Instagram, на котором позировала в роскошном белом кружевном платье с очень глубоким декольте.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Фото: instagram/repyahovakate

"Неужели я невеста", – поделилась эмоциями Екатерина.

Невеста Виктора Павлика Фото: instagram/repyahovakate

Отметим, что подписчикам, судя по комментариям, платье невесты понравилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик ушел от своей супруги Ларисы, с которой прожил 7 лет, к своему концертному директору Екатерине Репяховой. Позже девушка, которая младше артиста на 28 лет, пожаловалась на травлю в сети из-за романа с Павликом.

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