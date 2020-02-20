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20 февраля • обновлено в 13:05
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"Неужели я невеста!" Молодая избранница Павлика похвасталась фото в свадебном платье

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Молодая невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала поклонникам, как готовится к свадьбе.

Так, она опубликовала фото на своей странице в Instagram, на котором позировала в роскошном белом кружевном платье с очень глубоким декольте.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Фото: instagram/repyahovakate

"Неужели я невеста", – поделилась эмоциями Екатерина.

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Невеста Виктора Павлика

Невеста Виктора Павлика

Фото: instagram/repyahovakate

Отметим, что подписчикам, судя по комментариям, платье невесты понравилось.

Невеста Павлика показала фото в свадебном платье
Невеста Павлика показала фото в свадебном платье
Невеста Павлика показала фото в свадебном платье
Невеста Павлика показала фото в свадебном платье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик ушел от своей супруги Ларисы, с которой прожил 7 лет, к своему концертному директору Екатерине Репяховой. Позже девушка, которая младше артиста на 28 лет, пожаловалась на травлю в сети из-за романа с Павликом.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Виктор Павлик
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