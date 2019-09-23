Главная Новости
23 сентября • обновлено в 12:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Нет смысла смотреть": в сети разгорелись споры из-за результата пятого эфира "Танці з зірками"

1.1т Читать материал на украинском

В сети разгорелись споры и обсуждения вокруг пятого эфира шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам проекта не понравилось то, что в результате зрительского голосования MARUV и Jay покинули шоу.

Пользователи сети отметили, что шоу должен был покинуть музыкант Дзидзьо или комик Михаил Кукуюк, которые, по их мнению, танцуют хуже.

"Нет смысла смотреть": в сети разгорелись споры из-за результата пятого эфира "Танці з зірками"
Новости
"Сколько можно раздеваться?" Лорак возмутила сеть пикантным фото

В эфире пятого выпуска шоу Кукуюк и его партнерша Елизавета Дружинина танцевали Ча-ча-ча. Судьи оценили выступление всего в 20 баллов,но после зрительского голосования пара даже не оказалась в зоне риска.

Дзидзьо и Яна Цибульская танцевали квикстеп. Они, как и Кукуюк, получили 20 баллов, в то время, как Maruv и Jay получили 23 балла.

Отметим, что в сети также раскритиковали выступление Maruv, назвав его слишком вульгарным.

Многие пользователи сети были расстроены таким результатом.

"Получается, что Аня танцует хуже чем Кукуюк? И хуже чем Дзидзьо?", "Незаслуженно покинула проект"," Как можно было оставить Кукуюка и Дзидзьо, которые танцевать не умеют?", "Шоу смотреть теперь нет смысла. Проект покинула лучшая пара", "Я в шоке. лысый и Дзидзьо остались? Теперь понятно и это шоу спланировано", - пишут в сети.

"Нет смысла смотреть": в сети разгорелись споры из-за результата пятого эфира "Танці з зірками"
"Нет смысла смотреть": в сети разгорелись споры из-за результата пятого эфира "Танці з зірками"
"Нет смысла смотреть": в сети разгорелись споры из-за результата пятого эфира "Танці з зірками"
"Нет смысла смотреть": в сети разгорелись споры из-за результата пятого эфира "Танці з зірками"
"Нет смысла смотреть": в сети разгорелись споры из-за результата пятого эфира "Танці з зірками"

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье 22 сентября состоялся пятый эфир шоу "Танці з зірками".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персоны
MARUV Михаил Кукуюк Михаил Хома Дзидзьо
Тег
Танці з зірками
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel