"Нет смысла смотреть": в сети разгорелись споры из-за результата пятого эфира "Танці з зірками"

В сети разгорелись споры и обсуждения вокруг пятого эфира шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам проекта не понравилось то, что в результате зрительского голосования MARUV и Jay покинули шоу.

Пользователи сети отметили, что шоу должен был покинуть музыкант Дзидзьо или комик Михаил Кукуюк, которые, по их мнению, танцуют хуже.

В эфире пятого выпуска шоу Кукуюк и его партнерша Елизавета Дружинина танцевали Ча-ча-ча. Судьи оценили выступление всего в 20 баллов,но после зрительского голосования пара даже не оказалась в зоне риска.

Дзидзьо и Яна Цибульская танцевали квикстеп. Они, как и Кукуюк, получили 20 баллов, в то время, как Maruv и Jay получили 23 балла.

Отметим, что в сети также раскритиковали выступление Maruv, назвав его слишком вульгарным.

Многие пользователи сети были расстроены таким результатом.

"Получается, что Аня танцует хуже чем Кукуюк? И хуже чем Дзидзьо?", "Незаслуженно покинула проект"," Как можно было оставить Кукуюка и Дзидзьо, которые танцевать не умеют?", "Шоу смотреть теперь нет смысла. Проект покинула лучшая пара", "Я в шоке. лысый и Дзидзьо остались? Теперь понятно и это шоу спланировано", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье 22 сентября состоялся пятый эфир шоу "Танці з зірками".

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