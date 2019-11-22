"Нечего бухать!" Виторган сцепился в сети с россиянами из-за Дня Победы

Бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган поругался в сети из-за обвинения в неуважительном отношении к празднованию Дня Победы.

Поводом послужила публикация артиста в Instagram о том, что он вместе с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Николаем Валуевым посетил мемориал.

Виторган поругался в сети из-за 9 мая

"С Николаем Валуевым на высоте 112 у ДОТа Типанова. Отсюда, в том числе, велся артобстрел Ленинграда. Я залез на мемориал (раньше здесь было чистое поле, сейчас мешают деревья) и, действительно, весь город на ладони. Николай, если честно, удивил меня очень личным и человеческим отношением к теме войны. Его рассуждения лишены напрочь патетико-победительной бравады. Рассказал про деда – военного сапера-водолаза. Назвал "Блокадную книгу" Гранина-Адамовича "библией для ленинградцев", – рассказал Викторган под фото.

Один из фолловеров в ответ накинулся на актера, будто тот раньше объявил, что 9 мая – не его праздник.

Максим Виторган и Николай Валуев у ДОТа Типанова instagram/mvitorgan

"Странно, что Валуев с тобой общается. Еще более странно, что на тему войны. Вы же, Максим, заявили, что 9 мая не празднуете. Мол, не ваш праздник", – написал подписчик.

В ответ Викторган прокомментировал умственные способности этого человека, пояснив, что ничего подобного раньше не заявлял.

"Странно то, что у вас в голове. Я ничего такого не заявлял. Бухать и веселиться нечего. Оружием бряцать нечего. Использовать Победу в своих политических целях нечего", – отпарировал он.

Поклонники актера поддержали его, отметив, что действительно он выступал против "победобесных" гуляний в России на 9 мая.

"Я читала интервью Виторгана, где он говорит, что праздновать в этот день нельзя, потому что день памяти по погибшим уместнее всенародной пьянки. Тысячи людей оскорбились. Гуляния с алкоголем в день памяти миллионов погибших вас не оскорбляют?" – возмутилась поклонница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Виторган пристыдил россиян из-за помпезного празднования Дня Победы и заявил, что отмечать, по сути, нечего.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.