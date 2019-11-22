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22 ноября • обновлено в 19:57
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"Нечего бухать!" Виторган сцепился в сети с россиянами из-за Дня Победы

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Бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган поругался в сети из-за обвинения в неуважительном отношении к празднованию Дня Победы.

Поводом послужила публикация артиста в Instagram о том, что он вместе с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Николаем Валуевым посетил мемориал.

Виторган поругался в сети из-за 9 мая

Виторган поругался в сети из-за 9 мая

"С Николаем Валуевым на высоте 112 у ДОТа Типанова. Отсюда, в том числе, велся артобстрел Ленинграда. Я залез на мемориал (раньше здесь было чистое поле, сейчас мешают деревья) и, действительно, весь город на ладони. Николай, если честно, удивил меня очень личным и человеческим отношением к теме войны. Его рассуждения лишены напрочь патетико-победительной бравады. Рассказал про деда – военного сапера-водолаза. Назвал "Блокадную книгу" Гранина-Адамовича "библией для ленинградцев", – рассказал Викторган под фото.

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Один из фолловеров в ответ накинулся на актера, будто тот раньше объявил, что 9 мая – не его праздник.

Максим Виторган и Николай Валуев у ДОТа Типанова

Максим Виторган и Николай Валуев у ДОТа Типанова

instagram/mvitorgan

"Странно, что Валуев с тобой общается. Еще более странно, что на тему войны. Вы же, Максим, заявили, что 9 мая не празднуете. Мол, не ваш праздник", – написал подписчик.

В ответ Викторган прокомментировал умственные способности этого человека, пояснив, что ничего подобного раньше не заявлял.

"Странно то, что у вас в голове. Я ничего такого не заявлял. Бухать и веселиться нечего. Оружием бряцать нечего. Использовать Победу в своих политических целях нечего", – отпарировал он.

"Нечего бухать!" Виторган сцепился в сети с россиянами из-за Дня Победы

Поклонники актера поддержали его, отметив, что действительно он выступал против "победобесных" гуляний в России на 9 мая.

"Я читала интервью Виторгана, где он говорит, что праздновать в этот день нельзя, потому что день памяти по погибшим уместнее всенародной пьянки. Тысячи людей оскорбились. Гуляния с алкоголем в день памяти миллионов погибших вас не оскорбляют?" – возмутилась поклонница.

"Нечего бухать!" Виторган сцепился в сети с россиянами из-за Дня Победы

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Виторган пристыдил россиян из-за помпезного празднования Дня Победы и заявил, что отмечать, по сути, нечего.

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Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
День Победы
Персона
Максим Виторган
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ещё один гoвнoлиберал отказывает народу в праве праздновать День Победы так, как ему хочется и навязывает свои гнилые представления. Я наследница Победы, два моих деда прошли вoйнy. Пошёл ты в жoпy, максимка. Ты никто.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Кристина Стефанова, а ведь правильно сказал - праздновать нечего. Положили людей в 4 раза больше и разруха в 30 раз хуже проигравших.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Кристина Стефанова, правильно сказали мудрые - "на детях природа отдыхает".
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