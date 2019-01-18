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''Не пугайтесь'': Арбенина внезапно угодила в больницу во Франции

1.9тЧитать материал на украинском

Российская рок-певица Диана Арбенина рассказала поклонникам, что получила травму, катаясь на лыжах во Франции.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Доброе утро, страна. Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. У каждого ведь должно быть хоть немного безумия. Это безумие есть и во мне", рассказала Арбенина (видео смотрите ниже).

''Не пугайтесь'': Арбенина внезапно угодила в больницу во Франции

Диана Арбенина

Фото: instagram/d_arbenina_official

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Также она добавила, что французские врачи это сила.

"Франция хорошая страна, не даром ее люблю. А французские врачи — это конечно сила. Берегите себя", отметила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская рок-певица Диана Арбенина, которая когда-то активно давала концерты в оккупированном Крыму, высказалась о том, что скучает по Украине.

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Персона
Диана Арбенина
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