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"Не может петь": стало известно о болезни американского певца

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Известный американский певец Джастин Тимберлейк отменил свой концерт в Мэдисон-сквер-гарден, что в Нью-Йорке из-за проблем со здоровьем.

Об этой неприятной новости певец сообщил на своей странице в Instagram.

"Мне очень грустно сообщать о том, что я вынужден отложить концерт в Мэдисон-сквер-гарден по указанию моего врача. Мои голосовые связки серьезно повреждены", - написал Джастин.

"Не может петь": стало известно о болезни американского певца
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Также он добавил, что загладит свою вину перед поклонниками и выступит перед ними в свой день рождения, 31 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица и вокалистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Персона
Джастин Тимберлейк
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