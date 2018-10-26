"Не может петь": стало известно о болезни американского певца

Известный американский певец Джастин Тимберлейк отменил свой концерт в Мэдисон-сквер-гарден, что в Нью-Йорке из-за проблем со здоровьем.

Об этой неприятной новости певец сообщил на своей странице в Instagram.

"Мне очень грустно сообщать о том, что я вынужден отложить концерт в Мэдисон-сквер-гарден по указанию моего врача. Мои голосовые связки серьезно повреждены", - написал Джастин.

Также он добавил, что загладит свою вину перед поклонниками и выступит перед ними в свой день рождения, 31 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица и вокалистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем.