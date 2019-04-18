"Не мог держать букет": Моисеев ужаснул внешним видом на концерте Пугачевой

Известный российский артист Борис Моисеев впервые после долгого перерыва появился на публике, посетив юбилейный концерт близкой подруги, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Все заметили, как сильно ослаб и изменился тяжелобольной певец, передает "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Моисееву было сложно спускаться по лестнице Кремлевского дворца, а передвигаться ему помогал директор Сергей Горох, придерживая за руку.

"65-летний Борис не смог удержать даже букет желтых тюльпанов, приготовленный в подарок для Аллы Пугачевой. Поэтому цветы для любимой певицы Моисеев доверил нести своему помощнику", – сказано в сообщении.

Восемь лет назад, когда у артиста был инсульт, его поддержали всего несколько человек: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Нелли Кобзон. Примадонна помогла ему финансово и готовила для друга паровые котлеты. А Орбакайте, за которой артист присматривал, когда она была маленькой, приняла в свой коллектив его танцоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Борис Моисеев заявил, что узнал дату своей смерти у предсказательницы в Париже. В марте его директор рассказал, что артист до сих пор не может справиться с серьезными последствиями тяжелого заболевания. Он плохо разговаривает и не может быстро сформулировать мысль.

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