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"Не мог держать букет": Моисеев ужаснул внешним видом на концерте Пугачевой

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Известный российский артист Борис Моисеев впервые после долгого перерыва появился на публике, посетив юбилейный концерт близкой подруги, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Все заметили, как сильно ослаб и изменился тяжелобольной певец, передает "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Моисееву было сложно спускаться по лестнице Кремлевского дворца, а передвигаться ему помогал директор Сергей Горох, придерживая за руку.

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"65-летний Борис не смог удержать даже букет желтых тюльпанов, приготовленный в подарок для Аллы Пугачевой. Поэтому цветы для любимой певицы Моисеев доверил нести своему помощнику", – сказано в сообщении.

Восемь лет назад, когда у артиста был инсульт, его поддержали всего несколько человек: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Нелли Кобзон. Примадонна помогла ему финансово и готовила для друга паровые котлеты. А Орбакайте, за которой артист присматривал, когда она была маленькой, приняла в свой коллектив его танцоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Борис Моисеев заявил, что узнал дату своей смерти у предсказательницы в Париже. В марте его директор рассказал, что артист до сих пор не может справиться с серьезными последствиями тяжелого заболевания. Он плохо разговаривает и не может быстро сформулировать мысль.

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Персоны
Алла ПугачеваБорис Моисеев
Место
РоссияМосква
Тег
шоу-бизнес
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Значит, немного ему осталось!
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