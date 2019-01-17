''Не для Росгвардии'': Собчак потроллила хейтеров новым видео из Киева

Российская политик и журналистка Ксения Собчак, которая внезапно посетила Киев 16 января, подшутила над уничтожением в РФ "санкционных продуктов".

Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram-сторис, показав ассортимент фруктов в столичном торговом центре (чтобы посмотреть ролик, проскрольте до конца страницы).

"Пришла в Mandarin plaza (торгово-развлекательный центр в районе Бессарабской площади. – Ред.). Куплю хоть яблочек местных. Не для Росгвардии", – сказала она.

Собчак также удивилась количеству торговых центров в украинской столице, назвав их "нереальными и космическими".

"Парус, Gulliver, Мандарин. Магнаты торговых центров рулят. А Киев – привет тебе", – также сказала она.

Напомним, что в России уже несколько лет уничтожают "санкционные товары", которые считаются незаконно ввезенными. Фрукты и овощи просто отправляют на свалки, где потом либо сжигают, либо превращают в месиво бульдозерами.

При чем чаще всего под ликвидацию попадают более чем качественные заграничные товары вместо того, чтобы попасть на стол к малообеспеченным россиянам.

Как сообщал OBOZREVATEL, о приезде Собчак в Киев стало известно из-за видео в ее Instagram. Она показала, что проезжала мимо Европейской площади. В сети возмутились, что она сделала ошибку в написании названия украинской столицы.

Позже появилась информация, что Собчак приехала, якобы чтобы взять интервью у шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского

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