Названы топ-10 лучших музыкальных клипов десятилетия: видео

Портал BuzzFeed опубликовал рейтинг лучших музыкальных клипов последнего десятилетия.

Победителей определяли по каждому году, начиная с 2010. Под каждым видео сайт приводит количество просмотров. Так, в 2010 году самым популярным был признан клип британской певицы Адель на песню "Rolling in the Deep". Его посмотрело около 1,6 млрд пользователей.

В 2011 году лучшим стало видео на песню "Somebody That I Used To Know" Gotye. Его клип просмотрели 1,3 млрд.

В 2012 году первенство одержал клип Пинк "Try" с 404 млн просмотров.

В 2013 году лидером оказался "Wrecking Ball" Майли Сайрус. Видео скандальной звезды посмотрел 1 млрд.

За 2014 год с количеством просмотров в 2,1 млрд лучшим стал клип на песню "Chandelier" от Sia.

В 2015 году лидером стал Джастин Бибер с видео "Sorry", которое набрало 3,2 млрд просмотров.

За 2016 год был выбран ролик Бейонсе "Formation" с 188 млн просмотров.

В 2017 году самым просматриваемым стал клип "Despacito" Луиса Фонси и Daddy Yankee. Его просмотрело около 6,5 млрд.

В 2018 году лидером стал Дрейк с "God's Plan", который набрал 1 млрд просмотров.

И из клипов, выпущенных в 2019 году, в списке оказались лишь Jonas Brothers с песней "Sucker".

Как сообщал OBOZREVATEL, Майли известна тем, что она устраивает настоящие шоу на концертах, а также часто ее обнаженные снимки оказываются в интернете. Осенью 2018 года эпатажная Сайрус сняла провокационный клип в Киеве. Из-за нее даже перекрывали Дарницкий мост.

