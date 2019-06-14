Названы самые богатые рэперы мира

Журнал Forbes подсчитал состояние популярных рэперов и составил рейтинг самых богатых из них.

Первое место в списке издания занял Jay-Z (Шон Картер). Он является первым миллиардером в мире хип-хопа, а в сумме с женой Бейонсе – 1,4 миллиарда долларов.

Jay-Z и Бейонсе Instagram@jayz.co

Вторым богатым рэпером является Dr. Dre с состоянием в 800 миллионами долларов. Он владеет 20-25% компании Beats. Forbes не причисляет его к миллиардерам, потому что из 3 млрд долларов, которые он получил в 2014 году за продажу наушников, 2,6 млрд были авансом. Еще 295 млн долларов были выделены для покрытия долговых обязательств, в результате чего у Dre осталось чуть больше 500 млн долларов.

Dr. Dre Instagram@jdrdre

В первую тройку лидеров также попали рэпер Diddy с 740 миллионами. Он владеет активами кабельной сети Revolt и линией одежды Sean John. Основной источник его доходов – водка Ciroc.

Diddy Instagram@diddy

В пятерку самых богатых рэперов мира также попали: Канье Уэст – 240 млн долларов, Drake – 150 млн долларов.

Канье Уэст Instagram@yeezyscloset

Drake Instagram@drake

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