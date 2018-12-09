Названа причина экстренной госпитализации Лещенко

Стала известна причина госпитализации российского певца Льва Лещенко. Как выяснилось, музыкант попал на больничную койку из-за переутомления.

Певца выпишут 10 декабря, в этот же день он посетит концерт памяти Владимира Шаинского. Об этом сообщает издание ТАСС.

РИА Новости

По словам концертного директора артиста Олега Дмитриева, у Лещенко довольно напряженный график.

"Заехал к своему врачу на консультацию — вовремя заехал. Что-то ему дали, положили. Мне врач говорит: "Переутомление?" Я говорю: "Да. Мы, конечно, устали", — сказал он.

Концертный директор также отметил, что сейчас певец чувствует себя хорошо.

Как ранее писал OBOZREVATEL, о госпитализации Льва Лещенко стало известно в ночь с субботы на воскресенье. Из московского концертного зала "Мир", где артист должен был участвовать в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира" его отвезли в больницу.