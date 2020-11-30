Назван победитель проекта "Танці з зірками" в 2020 году

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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  • За победу в суперфинале боролись три пары

  • Каждая из них продемонстрировала по три номера

  • Пара-победитель исполнила

Кто победил в шоу 'Танці з зірками'

29 ноября состоялся финал шоу "Танці з зірками". Победу в проекте одержала пара Санта Димопулос и Макс Леонов, которая стала лидером по результатам зрительского голосования и судейских оценок.

В финальном гала-концерте они станцевали три номера: самбу, румбу и фокстрот. OBOZREVATEL следил за событиями суперфинала главного танцевального шоу страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Санта Димопулос и Макс Леонов

Также за победу в шоу соревновались еще две пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дима Жук, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

По результатам трех выступлений, а также батла за победу, пара получила от судей баллов 231 балл, а зрители голосовали за них более активно, чем за их соперников.

Отметим, третье место в шоу "Танці з зірками" стала пара Мейхер и Васюк. Серебряными призерами стали Юлия Санина и Дима Жук.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Юлия Санина и Дима Жук
Как выступала пара-победительница в финале:

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал вокруг предыдущего, тринадцатого выпуска шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что в полуфинале ни одна из трех пар не покинула паркет и все они автоматически прошли в финал. Зрители назвали итоги эфира танцевального проекта несправедливыми и подстроенными.

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