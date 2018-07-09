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Назван лучший роман последних 50 лет

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Роман канадского писателя Майкла Ондатже "Английский пациент", лауреат Букеровской премии 1992 года, признан лучшей книгой последних 50 лет.

Как сообщает NYTimes, в воскресенье вечером, 8 июля, роман Ондатже на церемонии вручения "Золотого Букера" в Лондоне, приуроченной к 50-летию премии, получил главный приз.

Согласно источнику, церемония состоялась в воскресенье вечером в Королевском фестивальном зале Лондона. Примечателен и тот факт, что премия "Золотой Букер" присуждается не по решению жюри, а по итогам голосования читателей. Каждое из произведений, вошедших в шорт-лист, представляло одно из десятилетий существования Букеровской премии.

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Мотив романа Ондатже в 1996 году стал основой одноименного фильма британского режиссера Энтони Мингелла с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош в главных ролях. Картина завоевала 9 премий "Оскар", включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, американский актер Мэл Гибсон снимется в фильме по книге украинского писателя.

Место
АнглияЛондон
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