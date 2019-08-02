Наталье Могилевской — 44: самые откровенные фото певицы

Популярная украинская певица и продюсер, Наталья Могилевская в пятницу, 2 августа, отмечает свой день рождения.

Так, артистке исполняется 44 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из самых откровенных снимков звезды.

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Образование получила в Киевском эстрадно-цирковом училище и КНУКиМе. Сольная карьера певицы началась в 1995 году и уже первые песни "Девчонка с волосами цвета лилий", "Подснежник" и "Иерусалим" стали довольно популярными.

Наталья Могилевская Фото из Instagram

В 1997 году Наталья выпустила свой дебютный сборник "Ла-ла-ла", который завоевал сердца миллионов слушателей. Два года спустя песня "Місяць" с нового альбома певицы "Только я" стала песней года в Украине, а Могилевскую назвали лучшей певицей. .

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Наталья Могилевская Фото из Instagram

В 2004 году Могилевская получила звание Народной артистки Украины и стала ведущей и продюсером телевизионного проекта "Шанс". В следующие два года артистка порадовала фанатов совместным с Филиппом Киркоровым клипом на песню "Я скажу тебе Вау!", выпустила украиноязычный альбом "Відправила message" и поучаствовала в проекте "Танці з зірками".

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Наталья Могилевская Фото из Instagram

2007 и 2008 годы стали не менее удачными для Могилевской. Певица завоевала титул самой красивой женщины страны по версии издания "Viva!", сняла очередной видеоклип и выпустила три новых альбома. Вскоре артистка стала продюсировать украинский проект "Фабрика звезд-2".

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Наталья Могилевская Фото из Instagram

С 2010 по 2015 годы Могилевская была членом жюри таких шоу, как "Фабрика звезд. Суперфинал", "Танцы со звёздами", "Голос. Діти" и др. Параллельно Наталья успевала записывать новые синглы, среди которых "Обнять, плакать, целовать", "Я завелась" и "Худеть".

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Наталья Могилевская Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно поклонники Могилевской раскритиковали звезду за чрезмерную худобу и уставший вид. А перед этим она взбудоражила поклонников откровенным сценическим костюмом — артистка вышла на сцену в полностью прозрачном платье.

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