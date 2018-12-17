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''Настя, протрезвей!'' Волочкова разозлила сеть откровенным фото

10.5тЧитать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова шокировала сеть новым откровенным снимком. На нем она позирует в белом купальнике в своем домашнем театре.

Пользователи сети отметили, что снимок слишком откровенный. Фото Волочкова разместила на своей странице в Instagram.

''Настя, протрезвей!'' Волочкова разозлила сеть откровенным фото

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Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо. Однако пользователи сети отметили, что балерина слишком часто об этом говорит и на самом деле ее жизнь никого не интересует.

Ранее скандальная балерина похвасталась фото, на котором изображена со своим предполагаемым любовником. На снимке видны их переплетенные ноги в кровати.

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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Владелец Обозревателя видимо тайно влюблен в Волочкову и Лорак, что ни день, пару новостей обязательно будут )
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