''Настя, протрезвей!'' Волочкова разозлила сеть откровенным фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова шокировала сеть новым откровенным снимком. На нем она позирует в белом купальнике в своем домашнем театре.

Пользователи сети отметили, что снимок слишком откровенный. Фото Волочкова разместила на своей странице в Instagram.

Утро

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова поделилась с подписчиками видео из своего нового музыкального клипа. В нем она обратилась к недоброжелателям и заявила, что живет свободно и счастливо. Однако пользователи сети отметили, что балерина слишком часто об этом говорит и на самом деле ее жизнь никого не интересует.

Ранее скандальная балерина похвасталась фото, на котором изображена со своим предполагаемым любовником. На снимке видны их переплетенные ноги в кровати.