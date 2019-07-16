"Наш ответ бывшему": Богомолов показал интригующие кадры с Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов впервые опубликовал совместные кадры с журналисткой Ксенией Собчак.
Так, фото и романтичным видео он поделился на своей странице в Instagram. На кадрах запечатлено, как влюбленные улыбаясь позировали на камеру, а затем нежно смотрели друг другу в глаза (видео смотрите ниже).
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Фото: Крамола
"Нас не догонят", — написал Богомолов.
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Фото из Instagram
Отметим, что пара перестала скрывать свой роман еще в марте, однако до сих пор старались не афишировать свои отношения.
"Наш ответ бывшему, который выложил фото молодой возлюбленной", "Какие же красивые", "Прекрасная пара", "Они вместе", "Наконец-то", "Счастливые такие. Очень подходите друг другу", — прокомментировали поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, из-за чего началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
6 марта Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого экс-супруги написали одинаковые тексты о том, что они давно не живут вместе. Ксения дала несколько интервью, где рассказала о прекрасных отношениях с Максимом.
А уже 7 апреля счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
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