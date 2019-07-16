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"Наш ответ бывшему": Богомолов показал интригующие кадры с Собчак

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Российский режиссер Константин Богомолов впервые опубликовал совместные кадры с журналисткой Ксенией Собчак.

Так, фото и романтичным видео он поделился на своей странице в Instagram. На кадрах запечатлено, как влюбленные улыбаясь позировали на камеру, а затем нежно смотрели друг другу в глаза (видео смотрите ниже).

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Фото: Крамола

"Нас не догонят", — написал Богомолов.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Фото из Instagram

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Отметим, что пара перестала скрывать свой роман еще в марте, однако до сих пор старались не афишировать свои отношения.

"Наш ответ бывшему, который выложил фото молодой возлюбленной", "Какие же красивые", "Прекрасная пара", "Они вместе", "Наконец-то", "Счастливые такие. Очень подходите друг другу", — прокомментировали поклонники.

"Наш ответ бывшему": Богомолов показал интригующие кадры с Собчак
"Наш ответ бывшему": Богомолов показал интригующие кадры с Собчак
"Наш ответ бывшему": Богомолов показал интригующие кадры с Собчак
"Наш ответ бывшему": Богомолов показал интригующие кадры с Собчак
"Наш ответ бывшему": Богомолов показал интригующие кадры с Собчак
"Наш ответ бывшему": Богомолов показал интригующие кадры с Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Место
Россия
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