"Наш ответ бывшему": Богомолов показал интригующие кадры с Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов впервые опубликовал совместные кадры с журналисткой Ксенией Собчак.

Так, фото и романтичным видео он поделился на своей странице в Instagram. На кадрах запечатлено, как влюбленные улыбаясь позировали на камеру, а затем нежно смотрели друг другу в глаза (видео смотрите ниже).

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Крамола

"Нас не догонят", — написал Богомолов.

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото из Instagram

Отметим, что пара перестала скрывать свой роман еще в марте, однако до сих пор старались не афишировать свои отношения.

"Наш ответ бывшему, который выложил фото молодой возлюбленной", "Какие же красивые", "Прекрасная пара", "Они вместе", "Наконец-то", "Счастливые такие. Очень подходите друг другу", — прокомментировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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