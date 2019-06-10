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Народный артист России попал в аварию в Москве: фото и видео с места ДТП

1.2тЧитать материал на украинском

Представитель известной цирковой династии, народный артист России Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве.

Так, об этом дрессировщик рассказал на своей странице в Instagram. "Никогда не знаешь, чем закончится твой день. Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", — написал Запашный (видео смотрите ниже).

Народный артист России попал в аварию в Москве: фото и видео с места ДТП

Аскольд Запашный

Фото: News.ru

Народный артист России попал в аварию в Москве: фото и видео с места ДТП

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Фото: instagram/askoldzap

Народный артист России попал в аварию в Москве: фото и видео с места ДТП

Аскольда попал в ДТП вместе с детьми

Фото: instagram/askoldzap

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Также, по словам Аскольда, в результате инцидента никто не пострадал, но его дочери очень сильно напугались.

Народный артист России попал в аварию в Москве: фото и видео с места ДТП

Дочери Аскольда напуганы

Фото: instagram/askoldzap

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее брат Аскольда Запашного, знаменитый российский дрессировщик и директор Большого цирка Эдгард Запашный, попал в масштабное ДТП с участием четырех машин в Москве.

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Россия
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