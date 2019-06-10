Народный артист России попал в аварию в Москве: фото и видео с места ДТП

Представитель известной цирковой династии, народный артист России Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве.
Так, об этом дрессировщик рассказал на своей странице в Instagram. "Никогда не знаешь, чем закончится твой день. Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", — написал Запашный (видео смотрите ниже).
Аскольд Запашный
Фото: News.ru
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Фото: instagram/askoldzap
Аскольда попал в ДТП вместе с детьми
Фото: instagram/askoldzap
Также, по словам Аскольда, в результате инцидента никто не пострадал, но его дочери очень сильно напугались.
Дочери Аскольда напуганы
Фото: instagram/askoldzap
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее брат Аскольда Запашного, знаменитый российский дрессировщик и директор Большого цирка Эдгард Запашный, попал в масштабное ДТП с участием четырех машин в Москве.
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