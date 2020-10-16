Нахман из Брацлава умер 210 лет назад: почему его могила в Умани привлекает тысячи хасидов

Основатель Брацлавского хасидизма рабби Нахман умер от чахотки 210 лет назад, 16 октября 1810 года. Его могила в Умани сразу стала местом паломничества: ежегодно тысячи хасидов съезжаются к ней со всего мира на Рош ха-Шана.

OBOZREVATEL рассказывает, с чем связано такое почитание иудейского деятеля.

Рабби Нахман родился в поселке Меджибож Хмельницкой области 4 апреля 1772 года. К 13 лет он составил сборник афоризмов на темы еврейской духовной жизни "Книга нравственных качеств". Много времени он проводил в молитвах и уединенной медитации, постился и углубленно изучал Каббалу.

После паломничества на Святую Землю за ним закрепилась слава духовного наставника и лидера. Он учил евреев правильно молиться – "как дети, которые просят прощения у отца". Кроме того, он считал, что обращаться к Богу надо на родном языке идиш. Также завещал быть радостными при любых обстоятельствах: "Служение Господу – радостное действие, подобная танцу".

Сам он всегда оставался жизнерадостным, несмотря на жизненные испытания: от чахотки умерла его жена и два сына, сгорел дом (несколько ночей он спал под открытым небом), а завистники среди единоверцев вели с ним ожесточенную борьбу.

В 1810 году Рабби Нахман, предчувствуя скорую смерть, решил переехать в Умань, где за несколько лет до его рождения состоялось гайдамацкое восстание и пострадало немало евреев. "Души умерших за веру ждут меня", – говорил он. Там он умер от чахотки и был похоронен на местном еврейском кладбище рядом с погибшими во время Колиивщины.

Каждый год в Умань, на еврейский Новый год Рош-га-Шана, который был любимым праздником рабби Нахмана, к его могиле приезжают тысячи паломников-хасидов.

Во время Второй мировой войны могила была разрушена, а после старое еврейское кладбище застроили жилыми домами. Последователи Нахмана пытались раскопать и привести в порядок место захоронения учителя, но только в конце 1980-х годов это дело приобрело международный масштаб.

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