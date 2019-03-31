"Надя, это ужасно": Дорофеева разочаровала фанов новым образом

Популярная певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вызвала споры фанатов, опубликовав новое фото.

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. На селфи Дорофеева позирует перед зеркалом в платье свободного кроя с необычным принтом.

"Как же я люблю весну и все, что ей сопутствует: цветы, идеальная погода и конечно возможность носить платья", — написала в посте девушка.

instagram.com/nadyadorofeeva

Части подписчиков понравился образ певицы. "Милашка", "Вы тут такая клевая", "Неземная", — прокомментировали фото поклонники.

Другие пользователи сети резко раскритиковали наряд Дорофеевой. Они заявили, что она выглядит нелепо.

"Цыганка", "Выглядит, как кусок мешковины... Куда мода катится", "Одевается, как бездомная", "Кроссовки и платье не очень", "Надя, простите, но это ужасно", — пишут под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева удивила стильным фото из Нью-Йорка, а также снимками, на которых поклонники углядели признаки пластической операции.

Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva

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