''На троечку с минусом'': новоиспеченный муж Няши-Поклонской разгромил собственную свадьбу

Супруг "бывшего прокурора" Крыма и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской российский омбудсмен Иван Соловьев не оценил свадебное торжество.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ признался, что ему многое не понравилось в организации, пишет Ura.news.

"Сам свадебный банкет был на троечку с минусом. Говорю это не потому, что хочу отомстить хозяевам заведения, а потому что так и было", — сказал он.

Рассказывая о свадьбе, Соловьев отметил, что они не были намерены сообщать общественности о бракосочетании.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев Фотоколлаж Daily Storm

"Мы не собирались предавать это огласке. Если бы не желание отдельных людей, которые присутствовали на свадьбе, эта информация не вышла бы в публичное пространство", — отметил он.

По словам супругов, это было скромное торжество в ресторане с сербской кухней недалеко от Ялты, никаких звезд на нем не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Няша-Поклонская, которая хотела "избежать лишней шумихи", впервые прокомментировала тайную свадьбу.