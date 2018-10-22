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''На троечку с минусом'': новоиспеченный муж Няши-Поклонской разгромил собственную свадьбу

78.1тЧитать материал на украинском

Супруг "бывшего прокурора" Крыма и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской российский омбудсмен Иван Соловьев не оценил свадебное торжество.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ признался, что ему многое не понравилось в организации, пишет Ura.news.

"Сам свадебный банкет был на троечку с минусом. Говорю это не потому, что хочу отомстить хозяевам заведения, а потому что так и было", — сказал он.

Рассказывая о свадьбе, Соловьев отметил, что они не были намерены сообщать общественности о бракосочетании.

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Наталья Поклонская и Иван Соловьев

Фотоколлаж Daily Storm

"Мы не собирались предавать это огласке. Если бы не желание отдельных людей, которые присутствовали на свадьбе, эта информация не вышла бы в публичное пространство", — отметил он.

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По словам супругов, это было скромное торжество в ресторане с сербской кухней недалеко от Ялты, никаких звезд на нем не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Няша-Поклонская, которая хотела "избежать лишней шумихи", впервые прокомментировала тайную свадьбу.

Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
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Дейман Алон
Дейман Алон
Не повезло новоиспеченному муженьку, он что не знает, что Поклонская кончает от образа царька Николашки Второго убиенного, а судя по ебалу Ваньки Соловьева - он далеко не царь, поэтому все проблемы в сексуальной жизни этой пары еще впереди, как говорится: лиха беда - начало!"
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Луговской Николай
Луговской Николай
Видел порно с участием невесты Поклонской. Позавидовал негру...
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