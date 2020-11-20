На шоу "Холостячка" состоялся первый поцелуй: кто из участников стал "счастливчиком"
В пятом выпуске реалити "Холостячка" между главной героиней Ксенией Мишиной и одним из участников Александром Эллертом состоялся долгожданный первый поцелуй.
Это произошло на свидании пары в пустыне. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть фото момента, доскролльте до конца страницы).
Так, на третьем свидании Эллерт устроил для Мишиной сюрприз – они отправились кататься на квадроциклах.
Затем пара провела романтический вечер под звездами и они станцевали. Было видно, что между ними пробежала искра.
В итоге после откровенного разговора между "холостячкой" и Эллертом состоялся первый поцелуй.
"Он был нежным, другим… Он открылся с другой стороны. Я обожаю таких мужчин", – отметила Мишина.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертом выпуске шоу "Холостячка" на СТБ покинули два участника:Назар Дзивульский и Илья Рыбальченко.