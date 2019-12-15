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15 декабря • обновлено в 12:22
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На росТВ из песни "Би-2" вырезали слово "протесты". Видео и оригинальный текст

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На телеканале "Россия-1" из песни популярной группы Би-2 "Люди на эскалаторах", которую исполнили на церемонии вручения музыкальной премии "Виктория", вырезали слово "протесты".

Церемонию показали вечером 13 декабря. Песню исполнили Би-2, Леонид Агутин и певица Manizha.

На росТВ из песни "Би-2" вырезали слово "протесты". Видео и оригинальный текст
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В оригинальной версии песни звучат слова:

"Если чуть светлей проспекты. И нежней протесты. Юношей в пуловерах. Смейся на таких контекстах. Мастерица весна. Делая фолловеров"

Однако в эфире "России-1" на слове "протесты" заглушили звук.

На росТВ из песни "Би-2" вырезали слово "протесты". Видео и оригинальный текст

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал запрет сериала "Слуга народа" на российском телевидении. Так, он заявил, что ленту сняли с эфира после того, как в Кремле заметили реакцию общества на вырезанную шутку о Путине.

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Автор
Мария Дидык
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