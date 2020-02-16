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16 февраля • обновлено в 23:43
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На "Голосі країни" выступила известная певица: чем поразила звезда

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В пятом выпуске шоу "Голос країни-10" среди участников оказалась и известная украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская.

Звезда призналась, что пришла на шоу ради своего маленького сына Нестора, который также любит петь и смотрит "Голос. Діти".

Ольга Цибульская

Ольга Цибульская

Instagram @goloskrainy_official

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По словам Ольги, она хочет показать сыну, что быть артистом – это не просто, а любовь зрителя нужно заслужить.

"Я иду на сцену, чтобы доказать тебе, сыночек, что на "Голос країни" не играют роль связи", – сказала Ольга.

Ольга Цибульская

Ольга Цибульская

кадр из видео

На сцене телеведущая исполнила собственную песню "Чекаю. Цьом", и повернула к себе три кресла – Тины Кароль, Потапа и Каменских, Monatik.

Ольга Цибульская

Ольга Цибульская

кадр из видео

Впрочем продолжать участие в шоу Цибульская не захотела, решив уступить свое место другим участникам.

Однако появление Ольги на проекте вызвало бурные эмоции у зрителей. В сети пользователи не смогли скрыть своих эмоций от выступления звезды:

На "Голосі країни" выступила известная певица: чем поразила звезда
На "Голосі країни" выступила известная певица: чем поразила звезда
На "Голосі країни" выступила известная певица: чем поразила звезда
На "Голосі країни" выступила известная певица: чем поразила звезда
На "Голосі країни" выступила известная певица: чем поразила звезда

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Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Персона
Оля Цибульская
Место
Украина
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