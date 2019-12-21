"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России перед Украиной

Известный российский телеведущий Владимир Познер заявил, что в конфликте между Россией и Украиной виновата именно Россия.

Об этом телеведущий сказал во время встречи в ресторане "Жеральдин", которая состоялась в начале декабря. Видео с мероприятия было опубликовано на официальном Youtube-канале "Познер Online" (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

Владимир Познер rg.ru

Так, Познер признался, что его покорил президент Украины Владимир Зеленский:

"Чем меня покорил Зеленский? Он, обратившись к чиновникам Украины, сказал: "Не надо вешать мой портрет у себя в кабинетах, повесьте портреты своих детей. Когда вы будете подписывать какие-то документы — смотрите на них". Я думаю: "Вот замечательно думает человек". Прям покорил".

Владимир Зеленский Униан

"Я не сомневаюсь в том, что он хочет выйти из того состояния, в котором сейчас находится Украина. И он хочет нормализовать отношения с Россией. Но он не хочет быть мальчиком для битья. Он не хочет быть младшим братом. Он не хочет, чтобы мы считали: "Ну, Украина...что-то там возникает". Он хочет быть на равных. И другого способа общаться с Украиной нет", — убежден Познер.

Владимир Познер РБК

Также телеведущий рассказал, кто виноват в конфликте между Россией и Украиной.

"Так все случилось, что мы долго не будем близки с Украиной. Это я вам гарантирую. Они не забудут. Может возникнуть вопрос: "А что, мы виноваты?" Я считаю, что во многом да. Наша политика по отношению к Украине была ошибочной. Теперь есть возможность выйти из этого состояния", — считает Познер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский актер Дмитрий Певцов в образе Иосифа Сталина назвал телеведущего Владимира Познера предателем России и предложил уехать из страны.

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