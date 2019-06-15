"Мы счастливы!" Телеведущий Комаров впервые показал свою жену

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на моделе, владелице титула "Мисс Украина-2016" Александре Кучеренко.

Долгое время пара держала свои отношения в тайне. Комаров рассекретил свою избранницу лишь после вступления в брак, о чем написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Мы счастливы!" – поделился известный ведущий.

Комаров и Кучеренко Facebook Дмитрий Комаров

Дмитрий и Александра вместе принимали участие в программе "Танцы со звездами" и даже танцевали в одной паре. Именно после этого поклонники ведущего начали изобличать его в нежных чувствах к своей партнерше, а некоторые даже были убеждены, что молодые люди давно в отношениях.

Комаров и Кучеренко КП

Как писал OBOZREVATEL, Комаров поделился личной историей о трагедии, которая произошла в Бразилии в январе 2019 года. В результате катастрофы вблизи города Брумадинью (штат Минас-Жерайс) по официальным данным погибли 217 человек, еще около сотни считаются пропавшими без вести.

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