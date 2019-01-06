''Мы с тобой'': стало известно о горе в семье Жадана

В семье украинского поэта и писателя Сергея Жадана произошло горе – умер его отец перед Рождественскими праздниками.

Об этом рассказал ректор в Киевском институте современной психологии и психотерапии Борис Херсонский на своей странице в Facebook, выразив соболезнования.

"Мы с Людочкой выражаем глубокое соболезнование прекрасному поэту и мужественному человеку Сергею Жадану в связи с постигшей его тяжелой утратой – смертью отца. Говорят, что в эти Рождественские дни небесные врата открыты и дорога в Царство Божие легка. Жаль, что тут на земле это мало кого утешает. Мы с тобой, Сережа", – написал Херсонский.

Сергей Жадан Facebook

В сети также выразили соболезнования украинскому писателю. Пользователи пожелали Жадану быть сильным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в сети показали трейлер картины "Дике поле" по мотивам романа "Ворошиловград" Сергея Жадана, в которой он лично снимется.