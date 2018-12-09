''Мы могли сделать больше!'' В сети волна скорби из-за внезапной смерти Тараса Мельничука

В сети отреагировали на смерть молодого украинского актера Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тараса Мельничука, который умер 8 декабря. С 2015 года он боролся с острым лейкозом.

Друзья актера выражают соболезнования его близким и делятся воспоминаниями в Facebook.

facebook.com/taras.melnuchyk

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Как ранее писал OBOZREVATEL, с 2013 года Мельничук играл ведущие роли в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. В 2015 году ему поставили диагноз: острый миелобластный лейкоз. Лечение проходило в Израиле и Белоруси.