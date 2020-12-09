Музыкальная премия YUNA 2021: обнародован полный список номинантов

В среду, 9 декабря, престижная музыкальная премия YUNA 2021 обнародовала своих номинантов. Она состоится 30-31 марта 2021 года.

На голосование вынесли работы украинских исполнителей, вышедших в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года. Так, YUNA 2021 будет вручена в 17 номинациях. Об этом стало известно на официальном сайте премии.

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Бумбокс & Крихiтка – Ангела

MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Антитіла – Кіно

The HARDKISS & MONATIK – Кобра

TVORCHI – 13 Waves

MAX BARSKIH – 1990

NK – Eclectica

KAZKA – Nirvana

TAYANNA – Жіноча сила

Артем Пивоваров – Земной

Юлия Санина и Тина Кароль – "Вільна"

The HARDKISS – Гора

Артем Пивоваров – Дежавю

Антитіла – Кіно

The HARDKISS и MONATIK – Кобра

Krut – 99

NK – A HUEVO

TVORCHI – Bonfire

SERDUCHKA – Make It Rain Champagne

MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

TVORCHI – Bonfire

KADNAY – DanceDiscoParty

MARUV & BOOSIN – I Want You

ONUKA – Сеанс

Ivan NAVI – Холодна ніч

Alina Pash – Bosorkanya

MamaRika – MAVKA

Бумбокс & Крихiтка – Ангела

Alyona alyona & KALUSH – Гори

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

ALLOISE

Pur: Pur

ДахаБраха

ЛУНА

Евгений Хмара

Бумбокс & Крихiтка – Ангела

MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

Тина Кароль и Юлия Санина – Вільна

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям

The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Олег Винник – Безумная любовь

DZIDZIO и Оля Цибульская – Киця

Ирина Билык – Красная помада

Олег Кензов – По кайфу

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!

Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

Антитіла – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Останній танець

Стоит отметить, что список номинантов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован 10 декабря.

Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии решил всех шести претендентов номинировать автоматически.

Юлия Санина & Тина Кароль – "Вільна" ("Преданная")

Джамала – "Ціна правди" ("Цена правды")

Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Сумасшедшая свадьба 2")

Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мои мысли тихие")

KAZKA – "Літаки" ("Свидание в Вегасе")

Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Возвращение")

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK стал триумфатором премии YUNA-2020 – его назвали лучшим артистом современности.