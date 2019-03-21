Можно было спасти: всплыли жуткие подробности о смерти Началовой

Российскую певицу Юлию Началову можно было спасти, если бы врачи вовремя приняли меры.

Об этом говорится в Telegram-канале Baza, где уточняется, что медики потеряли четыре дня и не провели необходимую операцию, потому что боялись испортить статистику смертности в больнице.

"8 марта Началова сама обратилась в больницу № 51 с жалобами на воспаление в ноге. У девушки была флегмона, уже перешедшая в гангрену. У неё начался сепсис, но ситуация была все еще поправима. Юле было необходимо ампутировать ногу. Но с 8 по 12 марта жизненно важная операция так и не была проведена. Почему? Потому что врачи, заметив 10 марта ухудшение состояния пациентки, побоялись класть ее на операционный стол", – сказано в сообщении.

У артистки на тот момент уже начали отказывать легкие, и она могла не перенести хирургическое вмешательство. Но почему операция не была проведена в первые два дня, никто не ответил, ведь врачи должны были удалить гнойный очаг в первые 24 часа.

"Ни один врач не решился брать на себя ответственность за операцию Юлии Началовой, ведь она могла испортить цифры. С 8 по 12 марта Юля просто лежала в реанимации в состоянии искусственной комы и постепенно угасала. Когда ситуация стала критической, руководство ГКБ № 51 обратилось за помощью к коллегам из 52-й. У них было оборудование, которое могло помочь пациенту с заражением крови", – добавили в сообщении.

instagram.com/julianachalov

Уточняется, что Началова была на тот момент настолько слаба, что перевозить ее в другую клинику было невозможно. Врачи ждали еще целый день, чтобы им привезли аппарат. И только врачи из центра экстренной медицинской помощи смогли стабилизировать ее состояние.

"В тот день между медиками из 51-й ГКБ и сотрудниками ЦЭМП даже произошла небольшая перепалка — "экстренные" обвинили первых в халатности и удивились, почему за 4 дня не было сделано необходимых процедур. Стабилизировав состояние Началовой, ее переправили в 52-ю больницу. Но время было упущено. Это было начало конца. 16 марта врачи смогли наконец удалить очаг воспаления, но потерянные дни уже "убили" Юлию", – добавили в канале Baza.

Юлия Началова Instagram

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