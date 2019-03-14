Мозг отек: Началовой резко стало хуже

Состояние российской певица Юлии Началовой, которая находится в коме, резко ухудшилось к вечеру 14 марта.
По данным Telegram-канала Mash, у 38-летней певицы начался отек мозга, который сопровождался двусторонней пневмонией.
"Состояние ухудшилось и сейчас оценивается как крайне тяжелое", – сказано в сообщении.
Менеджер Началовой пока не прокомментировала информацию об отеке мозга у артистки. Врачи также пока не сделали прогнозов. За жизнь певицы продолжают бороться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта,. У нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра.
Менеджер артистки позже поделилась подробностями, когда ее состояние ухудшилось.
Певица была введена в медикаментозную кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя.
14 марта менеджер певицы рассказала, что она постепенно стабилизируется.
Такими же данными поделился друг артистки. Он рассказал, с чего все началось.
Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке
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