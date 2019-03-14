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СпортLady

/Люди

Мозг отек: Началовой резко стало хуже

5.6тЧитать материал на украинском

Состояние российской певица Юлии Началовой, которая находится в коме, резко ухудшилось к вечеру 14 марта.

По данным Telegram-канала Mash, у 38-летней певицы начался отек мозга, который сопровождался двусторонней пневмонией.

"Состояние ухудшилось и сейчас оценивается как крайне тяжелое", – сказано в сообщении.

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Менеджер Началовой пока не прокомментировала информацию об отеке мозга у артистки. Врачи также пока не сделали прогнозов. За жизнь певицы продолжают бороться.

Мозг отек: Началовой резко стало хуже

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Кто такая эта Началова?Почему Украина должна переживать за ее здоровье?Не скрывайте правду!Хочу знать...переживать или ну ее нах.
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