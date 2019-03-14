Мозг отек: Началовой резко стало хуже

Состояние российской певица Юлии Началовой, которая находится в коме, резко ухудшилось к вечеру 14 марта.

По данным Telegram-канала Mash, у 38-летней певицы начался отек мозга, который сопровождался двусторонней пневмонией.

"Состояние ухудшилось и сейчас оценивается как крайне тяжелое", – сказано в сообщении.

Менеджер Началовой пока не прокомментировала информацию об отеке мозга у артистки. Врачи также пока не сделали прогнозов. За жизнь певицы продолжают бороться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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