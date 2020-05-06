На стриминговой платформе Apple Music состоялся релиз аудио-версии знаменитого стадионного шоу украинского мультиартиста MONATIK "LOVE IT ритм".

Совместно с Apple Music хитмейкер презентовал шоу в инновационном формате – стриминговая платформа впервые выпустила аудио-релиз шоу с живым звуком, совместив его с live-выступлениями, сообщила пресс-служба MONATIK.

Шоу "LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" Пресс-служба MONATIK

"Отныне наш #ГородКоторыйLoveItРитм можно не только увидеть на просторах интернета, но и послушать, прислушаться, и, возможно, услышать что-то новое, вспомнить что-то очень важное... Например, эмоции, которых нам сегодня так не хватает, чувство свободы", – поделился впечатлениями артист.

Также MONATIK поблагодарил всех своих поклонников за поддержку, ведь без нее реализация проекта была б невозможной. Музыкант отметил, что воспоминания о шоу помогут вместе с фанами "сочинить лето и здоровое время".

Шоу "LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" Пресс-служба MONATIK

"Город Ритма, который строился больше года, кипел бешеными эмоциями и энергетикой – исчез навсегда, оставив добрые воспоминания и эмоции в наших открытых сердцах, памяти в этом альбоме. Я благодарен всем, кто в тот, такой особенный первый день лета 2019, был с нами. Могу с гордостью сказать, что этот альбом мы сделали вместе с вами. Вы – главная его эмоция и основной витамин! Давайте возьмем наушники, включим погромче альбом и вместе начнем сочинять лето и доброе, здоровое время", – добавил MONATIK.

Шоу "LOVE IT ритм" в июне 2019 года Пресс-служба MONATIK

Чтобы прослушать live-проект стадионного шоу MONATIK на Apple Music – переходите по ссылке.

Концерт MONATIK на "Олимпийском" Пресс-служба артиста

Как сообщал OBOZREVATEL, Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олимпийский" посетило более 60 тысяч человек. Над созданием работала огромная команда людей: более 100 компаний-подрядчиков, 3 группы дизайнеров стиля по образам, 12 самых лучших танцоров. Было использовано более 1000 световых приборов. Сцена на шоу MONATIK была высотой с 9-этажный дом, а на 136 единиц одежды балета было использовано более полумиллиона кристаллов. Подробнее о "LOVE IT ритм" в цифрах читайте по ссылке.

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