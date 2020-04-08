Молодая невеста Павлика показала фигуру в полупрозрачном белье

Невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась пикантным фото в кружевном белье.

Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Instagram @repyahovakate

Так, в кадре Екатерина сфотографировала себе в зеркало в полный рост. На фотографии девушка позирует в черных широких брюках и сексуальном полупрозрачном белье, которое подчеркнуло грудь.

Екатерина Репяхова Instagram @repyahovakate

Примечательно, что невеста певца не часто радует своих поклонников пикантными кадрами. Однако изредка в соцсети девушки все-таки появляются горячие публикации. Так, к примеру недавно Екатерина показала фото, на котором позировала без белья.

Екатерина Репяхова Instagram @repyahovakate

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала об отношениях с родным отцом. Девушка призналась, что ранее ее родители имели совместный бизнес, но папа обанкротился и заложил их дом в банк

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