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8 апреля • обновлено в 03:54
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Молодая невеста Павлика показала фигуру в полупрозрачном белье

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Невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась пикантным фото в кружевном белье.

Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Instagram @repyahovakate

Так, в кадре Екатерина сфотографировала себе в зеркало в полный рост. На фотографии девушка позирует в черных широких брюках и сексуальном полупрозрачном белье, которое подчеркнуло грудь.

Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова

Instagram @repyahovakate

Примечательно, что невеста певца не часто радует своих поклонников пикантными кадрами. Однако изредка в соцсети девушки все-таки появляются горячие публикации. Так, к примеру недавно Екатерина показала фото, на котором позировала без белья.

Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова

Instagram @repyahovakate

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала об отношениях с родным отцом. Девушка призналась, что ранее ее родители имели совместный бизнес, но папа обанкротился и заложил их дом в банк

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Автор
Анна Михно
Персона
Виктор Павлик
Место
Украина
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