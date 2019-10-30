"Я влюблена": Могилевская впервые рассказала о своем тайном муже

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская сделала откровенное заявление о своей личной жизни.

Так, в интервью Славе Демину в программе "Слава+", на вопрос о ее мужьях, артистка ответила, что сейчас влюбленна и состоит в отношениях. Однако Могилевская пока не говорит, кто ее возлюбленный и не рассказывает, где они познакомились (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Слава Демин и Наталья Могилевская Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

"Я влюбленна. Однако пока мне нечего больше сказать. Во-первых, потому что счастье любит тишину. А во-вторых, отношения должны вызреть. То, что нам всем кажется только когда мы познакомились... нам много чего кажется. Но жизнь потом ставит все на свои места. Поэтому, я бы подождала. Не хочу ничего рассказывать, потому что сразу же станет ясно, кто он и какая у него профессия", – поделилась Могилевская.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно поклонники Могилевской раскритиковали звезду за чрезмерную худобу и уставший вид. А перед этим она взбудоражила поклонников откровенным сценическим костюмом – артистка вышла на сцену в полностью прозрачном платье.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал