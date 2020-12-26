Могилевская появилась на публике с миллионером и снова подогрела слухи о романе

Украинская певица Наталья Могилевская снова подогрела слухи об отношениях с бизнесменом Олегом Рыжовым.

Знаменитость на своей официальной странице в Instagram опубликовала новые снимки с миллионером, с которым ей недавно уже приписывали роман. Певица появилась с бизнесменом на одной из зимних локаций ВДНГ в Киеве.

Также составили им компанию Сергей Перман, Екатерина Кухар, Юрий Ткач и Ирина Билык.

"Вы любите Новый год? Я обожаю. Ночь чудес, счастья, ночь, когда мечты сбываются. Сказочно украшенные елки, запах мандаринов, веселые новогодние песни. В этом году, конечно, "Натусик". В качестве диджея сыграл мой Олег Рыжов. До Нового года осталось совсем немного времени. Это был сказочный вечер", – заинтриговала Могилевская подписью в Instagram.

Пара весело провела время в зимнем городке, а также покаталась на горках, видео которое Могилевская опубликовала в фотоблоге.

В комментариях под снимками Могилевской с бизнесменом поклонники писали, что они прекрасная пара и что артистка очень изменилась, поскольку в глазах у нее появилось счастья.

"Пара шикарная", "Какие счастливые вместе!", "А кто с вами? Хочу, что б был тот самый..", "У вас счастливые глаза",– писали фолловеры под фото.

Стоит отметить, что Могилевская несколько месяцев назад озадачила поклонников снимками с неким бизнесменом, однако потом она опровергла теории поклонников о возможном романе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Могилевской раскритиковали ее новый клип. Певица не смогла молчать и решила ответить хейтерам.