''Мое уважение'': поклонник Путина Полунин внезапно признался в любви Трампу

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, признался к любви к президенту США Дональду Трампу.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, поддержав борьбу американского лидера с некоторыми СМИ.

"Моя поддержка президенту Дональду Трампу за то, что он делает этот мир более безопасным. Мое уважение к вам и спасибо за то, что говорите правду про информационные каналы, которые говорят неправду. Они действительно такими являются и промывают мозги людям. Большинство новостей однобокие, и говорят то, что угодно новому мировому порядку", – написал Полунин.

Тату Сергея Палунина с Путиным Instagram

Артист заявил, что поддерживал Трампа, когда в США проходили выборы президента в 2016 году. По словам Полунина, американский лидер сделает мир лучше.

"Я могу подтвердить, что новости дают ложную информацию. Им должно за это быть стыдно. Я счастлив, что он президент. Я был в Нью-Йорке, когда проходили выборы, я болел за него. Я посылаю ему свою любовь и надеюсь, что он будет двигаться к свету, принимая верные решения. Он любящий отец с большим сердцем, который может сделать этот мир лучше", – резюмировал он.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полунин заявил, что будет делать все от него зависящее для объединения России и Франции. Также артист спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого.