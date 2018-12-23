''Мое уважение'': поклонник Путина Полунин внезапно признался в любви Трампу

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, признался к любви к президенту США Дональду Трампу.
Об этом он написал на своей странице в Instagram, поддержав борьбу американского лидера с некоторыми СМИ.
"Моя поддержка президенту Дональду Трампу за то, что он делает этот мир более безопасным. Мое уважение к вам и спасибо за то, что говорите правду про информационные каналы, которые говорят неправду. Они действительно такими являются и промывают мозги людям. Большинство новостей однобокие, и говорят то, что угодно новому мировому порядку", – написал Полунин.
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Артист заявил, что поддерживал Трампа, когда в США проходили выборы президента в 2016 году. По словам Полунина, американский лидер сделает мир лучше.
"Я могу подтвердить, что новости дают ложную информацию. Им должно за это быть стыдно. Я счастлив, что он президент. Я был в Нью-Йорке, когда проходили выборы, я болел за него. Я посылаю ему свою любовь и надеюсь, что он будет двигаться к свету, принимая верные решения. Он любящий отец с большим сердцем, который может сделать этот мир лучше", – резюмировал он.
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My support for Donald Trump for making such a great progress for Making this world a safer place my respect to you and thank you for letting people know that the News Are fake!!! They are and they brain wash people. Most news are one sided and support what is comfortable to New World Order Guys!!! I can confirm that The news are Fake and they should be a shamed of themselves. I am happy that Trump is president I was in New York And was supporting him to win. My love goes to this man and I hope he will continue strive towards light and make the right choices. He is a loving father and Person with big heart that can make this world a better place. Моя поддержка президенту Дональду Трампу За то что он делает этот мир более безопасным Моё уважение к вам и Спасибо за то Что говорите правду про Информационные каналы которые говорят неправду. Они действительно такими являются и промывают мозги людям. Большинство новостей однобокие и говорят то что угодно новому мировому порядку. Я могу подтвердить что новости дают ложную информацию Им должно за это быть стыдно. Я счастлив что он президент Я был в Нью-Йорке когда проходили выборы я болел за него. Я посылаю ему свою любовь и Надеюсь что он будет двигаться к свету Принимая верные решения. Он Любящий отец С большим сердцем Который может сделать этот мир лучше.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полунин заявил, что будет делать все от него зависящее для объединения России и Франции. Также артист спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого.