Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать.

Музыка вообще ничего никому не должна.

Моя душа — в моих песнях. А живу я надеждой на лучшее время.

Я подразумевал под переменами освобождение сознания от всяческих догм, от стереотипа маленького, никчемного, равнодушного человека, постоянно посматривающего "наверх". Перемен в сознании я ждал, а не конкретных там законов, указов, обращений, пленумов, съездов.

Музыка должна охватывать всё: она должна, когда надо, смешить, когда надо, веселить, а когда надо, и заставлять думать, - передает Роскульт. - Музыка не должна только призывать идти громить Зимний дворец. Ее должны слушать.

Я ни о чем не жалею. Я всегда отвечаю за свои поступки. Для меня вообще важно, чтобы мне было интересно жить. Все остальное меня не интересует.

Я могу сказать в песнях, как, на мой взгляд, лучше. Что мне лично нравится, что мне лично не нравится. Если со мной кто-то согласен, слава Богу, я очень рад. Если кто-то не согласен — я не буду его убеждать. Поймите, я не пишу лозунгов. Единственное, что мне хотелось и хочется, — чтобы люди больше чувствовали себя свободными от обстоятельств, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт.

Каждый должен делать что-то такое, что отличало бы его от других.

Мне интересен человек, а не проблемы: кто ест лучше, кто живёт лучше, у кого квартира лучше, у кого денег больше. Меня это не интересует, меня интересует, какой человек сам.

Как прожить следующий день, я даже не знаю, потому что мы никогда не строим никаких планов, никогда не думаем, как мы будем играть там или как поступить так, чтобы получилось так-то. Просто мы вот живем и живем.

Нам за честность могут простить практически всё: и, скажем, недостаточно профессиональную игру, и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность – уже ничего не прощают.

Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве.

Имитация других людей меня абсолютно не интересует. В том-то и дело, что я ничего не хотел играть, а хотел сказать.

Я свободный человек потому, что я всегда занимался тем, что мне нравится и не делал того, что не хочется.

Мне не нравятся люди, которые считают себя пророками и думают, что в состоянии научить других, как жить.

Меня касается все, что есть в нашей жизни, и свое отношение к этому я выражаю. Но это не значит, что я собираюсь принимать непосредственное участие в каких-то политических акциях или стать пророком, проповедником или там еще кем-то. Я вижу факты, людей, явления, отношения между людьми и пою об этом.

Я пожелал бы поклонникам не делать из нас кумиров, и пусть относятся к нам как к нормальным людям. И еще — не принимать наши песни, как истину в последней инстанции. Это всего-навсего песни, написанные на тексты одного человека, который может ошибаться.