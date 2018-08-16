МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
СпортLady
Виктор Цой
Виктор Цой
Все статьи автора

Мне важно интересно жить. Все остальное меня не интересует

2.1т

Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать.

Музыка вообще ничего никому не должна.

Моя душа — в моих песнях. А живу я надеждой на лучшее время.

Я подразумевал под переменами освобождение сознания от всяческих догм, от стереотипа маленького, никчемного, равнодушного человека, постоянно посматривающего "наверх". Перемен в сознании я ждал, а не конкретных там законов, указов, обращений, пленумов, съездов.

Музыка должна охватывать всё: она должна, когда надо, смешить, когда надо, веселить, а когда надо, и заставлять думать, - передает Роскульт. - Музыка не должна только призывать идти громить Зимний дворец. Ее должны слушать.

Я ни о чем не жалею. Я всегда отвечаю за свои поступки. Для меня вообще важно, чтобы мне было интересно жить. Все остальное меня не интересует.

Новости
Тотальная цензура в СССР: запрещенная музыка

Я могу сказать в песнях, как, на мой взгляд, лучше. Что мне лично нравится, что мне лично не нравится. Если со мной кто-то согласен, слава Богу, я очень рад. Если кто-то не согласен — я не буду его убеждать. Поймите, я не пишу лозунгов. Единственное, что мне хотелось и хочется, — чтобы люди больше чувствовали себя свободными от обстоятельств, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт.

Каждый должен делать что-то такое, что отличало бы его от других.

Мне интересен человек, а не проблемы: кто ест лучше, кто живёт лучше, у кого квартира лучше, у кого денег больше. Меня это не интересует, меня интересует, какой человек сам.

Как прожить следующий день, я даже не знаю, потому что мы никогда не строим никаких планов, никогда не думаем, как мы будем играть там или как поступить так, чтобы получилось так-то. Просто мы вот живем и живем.

Нам за честность могут простить практически всё: и, скажем, недостаточно профессиональную игру, и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность – уже ничего не прощают.

Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве.

Новости
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал

Имитация других людей меня абсолютно не интересует. В том-то и дело, что я ничего не хотел играть, а хотел сказать.

Я свободный человек потому, что я всегда занимался тем, что мне нравится и не делал того, что не хочется.

Мне не нравятся люди, которые считают себя пророками и думают, что в состоянии научить других, как жить.

Меня касается все, что есть в нашей жизни, и свое отношение к этому я выражаю. Но это не значит, что я собираюсь принимать непосредственное участие в каких-то политических акциях или стать пророком, проповедником или там еще кем-то. Я вижу факты, людей, явления, отношения между людьми и пою об этом.

Я пожелал бы поклонникам не делать из нас кумиров, и пусть относятся к нам как к нормальным людям. И еще — не принимать наши песни, как истину в последней инстанции. Это всего-навсего песни, написанные на тексты одного человека, который может ошибаться.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Виктор ЦойВиктор Цой
Место
Россия
Источник
Источник:rockcult.ru
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги