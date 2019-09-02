"Мне уже по**ать!" Покинувший Украину известный режиссер сделал громкое заявление о Донбассе

Режиссер Кристиан Жереги, который недавно заявил, что уезжает из Украины из-за беззакония, рассказал о своем участии в войне на Донбассе.

Соответствующий пост появился на его странице в Facebook. В нем россиянин написал, что провел "в своей Украине" "самые тяжелые ее годы".

"Полтора года в де*ьме и глине в окопах на нолях. И да, сейчас я выгляжу как патлатый хипарь, трудно поверить. Но для тупых доказывать что-то – себя не уважать... Две контузии, три ранения и одно осколком в голову. Мне уже – по...ть", – заявил он.

Кристиан Жереги facebook.com/Cris.Jereghi

По словам Жереги, он был вынужден год провести в Азии, чтобы преодолеть последствия войны. "Я не мог просто смонтировать два кадра, я забывал все, я не помнил, о чем говорил минуту назад! Вонючий осколок мины в голову и 1000 грн компенсации", – написал он.

Жереги также подчеркнул, что к нему пришло понимание того, что "в один момент победило наше, 13% меньшинство, победило в битве, но проиграло войну".

"Моя [война] осталась там, когда непонятные человеки в горке стреляли градами по отходящим раненым солдатикам. Я был там, и грузил обгоревшие ноги, руки, головы в кузова Камазов в Иловайске. Такая была моя война. А это все зеленое де*ьмо по трубам, оно рано или поздно – закончится", – добавил россиянин.

Напомним, фильмы, которые снял режиссер: "Айлавью", "Голосом правды", "BABYLON'13", "Край Земли: Зона АТО", "Battle For Ukraine", официальная реклама ВСУ – "В єдності наша сила".

Как писал OBOZREVATEL, ранее режиссера и продюсера сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко обвинили в том, что он живет в Москве и якобы распространяет фейки.

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