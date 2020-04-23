Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, негативно высказалась о бывшей супруге актера Павла Прилучного Агате Муцениеце. Так, она заявила, что та хайпит на своем разводе.

Об этом Тодоренко заявила в интервью изданию "PEOPLETALK" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Регина Тодоренко и Влад Топалов Скриншот из видео

"У Агаты вышло шоу "Честный развод". Серьезно? Мы сейчас будем популяризировать развод? Говорить о том, что это классно и круто? Я не против разводов. Пожалуйста, если люди понимают, что они уже разные, то конечно лучше разойтись. Но я против хайпа на разводе, против того, чтобы женщины поливали грязью своих мужчин. Мне даже хочется сделать в защиту мужчинам "Честный развод по мужски". А вот с мужской стороны - это как? Какая точка зрения у мужчин? Мне, честно говоря, противно. Вместо того, чтобы улучшать семейный институт, поднимать эти ценности, мы наоборот втаптываем их все больше и больше. Сделали развод трендом. Отлично. Какое поколение ждет наших детей? Какое время ждет наших детей, когда вот так?", - сказала Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили официально развестись стало известно в феврале 2020 года. Прилучный подтвердил эту информацию и заявил, что теперь их объединяют "только дружеские отношения". Муцениеце позже раскрыла причину их развода.

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