Младше на 30 лет и училась в Киеве: что известно о новой жене Макаревича

Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который недавно признался в том, что женился в четвертый раз, не живет вместе со своей супругой Эйнат Кляйн. Как выяснилось, еще недавно возлюбленную рокера звали Инна Калинина, и жила она не в Тель-Авиве, а в Киеве.

Девушка младше музыканта на 30 лет. Она окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пишет Собеседник.

Инна некоторое время работала в столице Украины, а потом по программе репатриации перебралась в Израиль. В Тель-Авиве она получила историческое образование и увлеклась культурой Эфиопии и Ближнего Востока. В результате Эйнат открыла туристическое агентство, в котором организовывала элитные туры по этим двум направлениям. Во время одного из таких путешествий она и познакомилась с Макаревичем.

Из-за кризиса бизнес Эйнат начал нести убытки, поэтому она нашла новую сферу для применения своих предпринимательских способностей — девушка увлеклась продажей элитных вин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак показала дом, в котором проживает Андрей Макаревич.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!