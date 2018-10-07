Миллион на кусочки: Бэнкси показал, как прятал шредер в нашумевшую картину

Известный анонимный уличный художник Бэнкси показал, как устанавливал шредер в свою картину "Девочка с воздушным шаром" для ее самоуничтожения.

Видео предыстории жесткого розыгрыша будущих собственников легендарной картины художник разместил на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На кадрах видно, как он прячет устройство в раму перед тем, как поместить в нее полотно. Шредер был замаскирован настолько мастерски, что никто даже не мог догадаться о его существовании, пока он не начал работать.

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Как сообщал OBOZREVATEL, картина Бэнкси, известная как "Девочка с воздушным шаром", самоуничтожилась сразу после того, как была продана 5 октября на аукционе Sotheby’s за более чем 1 млн фунтов стерлингов.